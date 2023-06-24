В Москве отменили все массовые спортивные мероприятия
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24 июня на территории Москвы и Московской области в целях пресечения возможных терактов был введён режим контртеррористической операции, в связи с которым отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные.
«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», – написал мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в «Телеграме».
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.
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