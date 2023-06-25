Утверждены календарные планы всероссийских соревнований по регби в сезоне-2023/2024

На Высшем совете Федерации регби России утвердили календарные планы всероссийских соревнований по регби и регби-7.

1-й тур PARI Чемпионата России по регби — 2023/2024 пройдёт 28 июля 2023 года. Заключительный тур регулярного сезона состоится 5 июля.

Кубок России по регби-7 среди мужских команд пройдёт 22–23 июля 2023 года. В чемпионате России по регби-7 будет сыграно шесть туров.

В женских соревнованиях в предстоящем сезоне пройдёт десять туров чемпионата России по регби-7 и шесть туров чемпионата ФРЛ по регби-7. С 30 сентября по 1 октября в Казани пройдёт Кубок России по регби-7 среди женских команд, а 1–2 сентября 2024 аналогичный финал пройдёт в Москве.

«География растёт, мы развиваемся. Что касается детско-юношеских соревнований, мы получили десятки городов и территорий, которые участвуют в развитии регби. Международной повестки нет, и в ближайшее время мы её не ожидаем. Это позволяет нам направлять ресурсы на детско-юношеские соревнования. Все эти деньги вложили в детские команды и новые коллективы. Каждый раз придумываем что-то новое. Не оказалось ни одного центра ответственности, который не был бы нужен в общей системе управления. Это позволяет проводить нам огромный масштаб работы, о котором мы не могли и мечтать три года назад», – приводит слова президента Федерации регби России Игоря Артемьева официальный сайт федерации.