Украинская лёгкоатлетка Ярослава Могучих выиграла золото Европейских игр
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Украинская лёгкоатлетка Ярослава Могучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, завоевала четвёртую золотую медаль для Украины на Европейских играх в этом виде спорта. Спортсменка стала первой в индивидуальных женских соревнованиях по прыжкам в высоту, которые состоялись сегодня, 25 июня.
Европейские игры. Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Могучих (Украина) — 1,97 м.
2. Даниэла Станчу (Румыния) — 1,94 м.
3. Навал Менике (Франция) — 1,92 м.
Для Ярославы Могучих это 11-я победа в сезоне, а также четвёртое в карьере золото крупнейших европейских соревнований по лёгкой атлетике. Ранее спортсменка становилась чемпионкой Европы в помещении (в 2021 и 2023 году), а также на открытом стадионе (в 2022-м).
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