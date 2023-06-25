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Сборная Италии выиграла командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике

Сборная Италии выиграла командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике
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Сборная Италии стала победительницей командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Соревнования проходили в рамках Европейских игр в Кракове (Польша) с 20 по 25 июня. Итальянцы завоевали семь золотых медалей, у их ближайших преследователей — сборных Нидерландов и Германии — по четыре золота.

Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике

1. Италия — 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали (всего — 15)
2. Нидерланды — 4 золота, 2 серебра, 4 бронзы (всего — 10)
3. Германия — 4 золота, 1 серебро, 1 бронза (всего — 6)
4. Польша — 3, 5 и 1 (всего — 9)
5. Украина — 3, 1 и 2 (всего — 6)
6. Испания — 3, 0 и 2 (всего — 5)
7. Швейцария — 2, 0 и 2 (всего — 4)
8. Латвия — 2 золота (всего — 2)

Представителям сборных Румынии, Чехии, Португалии, Словении, Франции, Греции, Финляндии, Норвегии, Албании и Сербии удалось завоевать по одной золотой медали: так команды обеспечили себе место в топ-17 итогового рейтинга.

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