Украина — на третьем месте в медальном зачёте Европейских игр, Испания лидирует
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Испания по итогам воскресенья, 25 июня, продолжает удерживать за собой первое место в общем медальном зачёте Европейских игр, проходящих в Кракове (Польша), на которых спортсмены могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Соревнования продлятся до 2 июля.
В активе сборной Испании сейчас 17 золотых, девять серебряных и десять бронзовых медалей (всего — 36). На втором месте в медальном зачёте продолжает находиться Италия: у неё 15 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая медаль (53). За воскресенье в топ-3 также вошла Украина: на счету её представителей 11 золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовых (22).
Германия (9, 9, 7 — 25) занимает четвёртое место общего медального зачёта, а пятёрку лидеров замыкает Польша (9, 7,7 — 25).
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