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Европейские игры — 2023: расписание соревнований 26 июня

Европейские игры — 2023: расписание соревнований 26 июня
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Сегодня, 26 июня, пройдёт шестой день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта, могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Будут разыграны комплекты медалей в пяти видах спорта. Впервые на турнире за медали поборются атлеты, соревнующиеся в настольном теннисе.

Европейские игры. Расписание. 26 июня

Прыжки в воду

Женский синхронный прыжок. 3 метра. Трамплин
Мужчины. Трамплин. 1 метр

Фехтование

Мужчины. Рапира
Женщины. Шпага

Стрельба

Стендовая стрельба. Смешанные команды
Женщины. Пистолет. 25 метров
Женщины. Винтовка. 50 метров. С 3 позиций

Тхэквондо

Мужчины, до 87 кг
Мужчины, более 87 кг
Женщины, до 73 кг
Женщины, более 73 кг

Настольный теннис

Смешанные пары

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