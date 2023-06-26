Европейские игры — 2023: расписание соревнований 26 июня

Сегодня, 26 июня, пройдёт шестой день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта, могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Будут разыграны комплекты медалей в пяти видах спорта. Впервые на турнире за медали поборются атлеты, соревнующиеся в настольном теннисе.

Европейские игры. Расписание. 26 июня

Прыжки в воду

Женский синхронный прыжок. 3 метра. Трамплин

Мужчины. Трамплин. 1 метр

Фехтование

Мужчины. Рапира

Женщины. Шпага

Стрельба

Стендовая стрельба. Смешанные команды

Женщины. Пистолет. 25 метров

Женщины. Винтовка. 50 метров. С 3 позиций

Тхэквондо

Мужчины, до 87 кг

Мужчины, более 87 кг

Женщины, до 73 кг

Женщины, более 73 кг

Настольный теннис

Смешанные пары