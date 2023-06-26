Европейские игры — 2023: расписание соревнований 26 июня
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Сегодня, 26 июня, пройдёт шестой день Европейских игр в Кракове (Польша), на которых спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта, могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Будут разыграны комплекты медалей в пяти видах спорта. Впервые на турнире за медали поборются атлеты, соревнующиеся в настольном теннисе.
Европейские игры. Расписание. 26 июня
Прыжки в воду
Женский синхронный прыжок. 3 метра. Трамплин
Мужчины. Трамплин. 1 метр
Фехтование
Мужчины. Рапира
Женщины. Шпага
Стрельба
Стендовая стрельба. Смешанные команды
Женщины. Пистолет. 25 метров
Женщины. Винтовка. 50 метров. С 3 позиций
Тхэквондо
Мужчины, до 87 кг
Мужчины, более 87 кг
Женщины, до 73 кг
Женщины, более 73 кг
Настольный теннис
Смешанные пары
Комментарии
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