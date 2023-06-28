Дюплантис победил в Остраве с результатом 6 метров 12 сантиметров

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис одержал победу на соревнованиях «Золотая шиповка» в Остраве с лучшим результатом сезона в мире, сообщает Associated Press. 23-летний спортсмен с первой попытки преодолел высоту 6 метров 12 сантиметров, но не смог взять отметку 6,17.
Ранее в этом месяце Дюплантис показал результат 6,11 в Хенгело. 25 февраля этого года во время соревнований в помещении в Клермон-Ферране родившийся в США швед установил новый мировой рекорд 6,22.
Также на соревнованиях в Остраве победу одержал действующий обладатель лучшего результата в истории в толкании ядра Райан Краузер. На этот раз американец показал результат 22,63, улучшив рекорд соревнований, который он установил в прошлом году.
Олимпийская чемпионка и лидер сезона в беге на 100 м с барьерами пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн выиграла «Золотую шиповку» с результатом 12,42.
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