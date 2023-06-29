Позднякова — об отстранении россиян: не поехала бы на турниры на нынешних условиях

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова поделилась мнением о позиции российских спортсменов в современных условиях отстранения от международных стартов.

«На самом деле не часто об этом говорим. А что тут обсуждать? Можно сидеть и сокрушаться или пытаться отшутиться… Я поняла, что мнения достаточно полярны. Не хочу переходить на личности, но, например, у меня чётко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это касается и безопасности – не знаю, что со мной там может произойти. Плюс отсутствие символики — надо выступать совсем голым, грубо говоря.

Когда выступали в Токио, всё происходило совсем по-другому. Да, нас представляли как спортсменов Олимпийского комитета России, но у нас была классная экипировка, своё лого, слоган, книжки, которые все разбирали. Все знали, кто мы, откуда. А тут получается, что тебя настолько унижают этим моментом…

Сужу с той позиции, что я реализовавшийся спортсмен. Может, если не брала бы медалей, сказала бы: «Да хоть в чёрно-белом, красно-синем, в чём угодно, но поеду». Хочется фехтовать. Я скучаю. После Олимпиады за два года ни разу не принимала участия в международных соревнованиях. Конечно, хочется испытать эти чувства, когда собираемся, всей командой едем, заселяемся, идём ужинать вместе, отправляемся в зал. Просто сейчас понимаю, что всё поменялось, и, как будет дальше, сказать сложно. На самом деле вот так: если скажут, что мы едем, – значит, поедем. Вряд ли начну напрягаться и говорить: «Знаете, как-то не идёт этот цвет, и вообще, я такая не нейтральная, что без меня», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».