София Позднякова — о влиянии отца на карьеру: он, слава богу, никогда не давил

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала о влиянии на карьеру отца, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
«Изначально, когда пришла в свой вид спорта, мне хотелось быть Соней Поздняковой. Но начала знакомиться со всеми, и тут: «А, дочка Позднякова!» Я думала: «Да чтоб вас всех! Хочу просто контакт наладить, пообщаться». Случались моменты с приколами про блат… Ну, история была такая: мы готовили КВН и кто-то предложил пошутить про то, что я в команду попала, потому что папа протянул. На самом деле я своим трудом туда пробилась, просто оказалась младше всех. Речь о молодёжной сборной, всем по 16 лет, а мне – 14. Но действительно прошла по очкам, никто меня не тянул. Но, конечно, это определённое давление, и даже не со стороны людей вокруг, а от самой себя. Накручивала, думала: «Он четырёхкратный – а я стану пятикратной. Он всё выиграл – и я должна всё выиграть».
Вот это слово «должна» стараюсь сейчас просто вырезать, избегать. Есть свой путь. И мама мне об этом говорила. Мы переехали в Москву в 2015 году, я поменяла тренера, переживала, смогу ли вернуться после травмы в спорт. Мама тогда сказала: «Сонь, зачем ты сравниваешь? Он – мужчина, ты – женщина. У него карьера была в один момент, у тебя – в другой. У тебя свой путь развития – по нему и иди». Я для себя какие-то моменты расставила, а отец, слава богу, никогда не давил», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».
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