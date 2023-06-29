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София Позднякова — о том, к чему готовится сейчас: как всегда, покорять мир

София Позднякова — о том, к чему готовится сейчас: как всегда, покорять мир
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова поделилась соревновательными и тренировочными планами на ближайшее время.

«К чему готовлюсь? Как всегда, покорять мир (смеётся). Конкретно – есть микроцели в микроцикле. Предстоит турнир, поедем в Минск. Потом — отпуск. Понятно, что прогнозировать и говорить о каких-то международных соревнованиях сейчас не приходится. Но надежда умирает последней.

В любом случае мне нравится то, чем занимаюсь. Да, есть какие-то нюансы, да, мы устали уже друг с другом биться, но вопрос в постановке цели. Выиграть соревнования, или пройти квалификацию с лучшим результатом, или… В общем, главное – поставить задачу. Так как я это люблю и есть силы, ресурсы, желание, то продолжу заниматься тем, чем занимаюсь», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».

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