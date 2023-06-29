София Позднякова — о том, как находит мотивацию: просто есть любовь к своему делу

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала, как находит мотивацию к тренировкам в связи с отстранением российских спортсменов от международных стартов.
«Просто есть любовь к своему делу. Вот и всё. Это и в жизни так. Без этого сложно чем-либо заниматься. Заезженная фраза: «Найди работу по душе — и не будешь работать ни дня в жизни». Это действительно так. У меня в какой-то момент стала пропадать мотивация, где-то в декабре прошлого года. Причём это произошло прямо во время соревнований. Фехтую – и вдруг мысль: «А оно мне надо?» Во время боя что-то щёлкнуло: «Зачем я здесь? Для чего?»
Это ужасно на самом деле, у меня такое в первый раз за всю карьеру случилось. Конечно, работа над собой помогла, встречи с психологом, семья. Я достаточно безболезненно вышла из этого периода, он не стал затяжным. Приезжаю на тренировки всегда в прекрасном настроении. Мне надо же ещё проснуться, поесть, доехать. За эти полтора часа успеваю войти в нужное ресурсное состояние. Девочки постоянно спрашивают: «Сонь, откуда ты берёшь энергию? Как ты всё время улыбаешься, всегда в настроении?» А я просто люблю всё это, чего всем и желаю», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».
- 29 июня 2023
-
13:26
-
12:55
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
09:52
-
09:37
-
09:00
-
01:57
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:38
-
23:13
-
21:44
-
21:09
-
20:43
-
18:16
-
14:39
-
14:04
-
12:47
-
12:18
-
09:00
-
04:34
-
01:00
-
00:00
- 27 июня 2023
-
22:23
-
21:52
-
21:17
-
18:47
-
15:14
-
14:34
-
13:24
-
13:19
-
12:32