София Позднякова — о том, как находит мотивацию: просто есть любовь к своему делу

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала, как находит мотивацию к тренировкам в связи с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

«Просто есть любовь к своему делу. Вот и всё. Это и в жизни так. Без этого сложно чем-либо заниматься. Заезженная фраза: «Найди работу по душе — и не будешь работать ни дня в жизни». Это действительно так. У меня в какой-то момент стала пропадать мотивация, где-то в декабре прошлого года. Причём это произошло прямо во время соревнований. Фехтую – и вдруг мысль: «А оно мне надо?» Во время боя что-то щёлкнуло: «Зачем я здесь? Для чего?»

Это ужасно на самом деле, у меня такое в первый раз за всю карьеру случилось. Конечно, работа над собой помогла, встречи с психологом, семья. Я достаточно безболезненно вышла из этого периода, он не стал затяжным. Приезжаю на тренировки всегда в прекрасном настроении. Мне надо же ещё проснуться, поесть, доехать. За эти полтора часа успеваю войти в нужное ресурсное состояние. Девочки постоянно спрашивают: «Сонь, откуда ты берёшь энергию? Как ты всё время улыбаешься, всегда в настроении?» А я просто люблю всё это, чего всем и желаю», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».