София Позднякова получает профессию спортивного психолога

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала о своём обучении на спортивного психолога и поделилась мыслями о дальнейшей карьере после окончания профессиональной спортивной деятельности.
«Всё, чем могу похвастаться, – учусь на спортивного психолога. Пока что мне нравится, это имеет параллели с моей жизнью. Опираюсь на свой опыт, мне хочется работать с подрастающим поколением. В последнее время склоняюсь к тому, чтобы уйти в детско-юношеский спорт именно в таком качестве. Потому что это как раз ребята, которые в дальнейшем, как мне кажется, получат возможность ездить на международные соревнования, выступать, защищать честь страны. Но это мои сегодняшние мысли. Спросишь через три месяца, а я отвечу: «Да вообще в космос полетела».
Я год обучалась на направлении «Зарубежная филология», но не получилось совмещать со спортом. Подала документы в спортивный вуз, «училась» там, как все «учатся», и всё. А журналистика – вот как раз прекрасный пример. Сидела и думала: «Что делать?» Мама предложила: «Вот журналистика тебе подойдёт». Я подумала: «Класс, значит, журналистика». Потом преподаватель, который готовил меня к ЕГЭ, посоветовал: «Давай на филологию, потом гораздо более широкий выбор направлений». Решила: «Хорошо, буду филологом, пойду переводить тексты, ещё что-то». А в итоге получаю профессию спортивного психолога», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».
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