Украинская прыгунья Ярослава Могучих прервала свою серию из 14 выигранных турниров подряд

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, чемпионка Европы в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих не сумела продлить свою серию из 14 выигранных турниров подряд.

Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария). Победительницей данных соревнований в борьбе с Могучих стала австралийка Никола Олислагерс (Макдермот). Она взяла высоту 2,02 метра, тем самым побив лучший результат сезона в мире, который ранее принадлежал именно Могучих (2,01 метра).

До этапа в Лозанне Ярослава в последний раз проигрывала в августе 2022 года. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Польше украинка уступила представительнице Узбекистана Сафине Садуллаевой.

Отметим, что в сезоне-2023 Могучих завоевала 11 золотых наград. Лишь однажды украинка была на соревнованиях второй — в квалификации Евро-2023 в помещении.