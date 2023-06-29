Украинская прыгунья Ярослава Могучих прервала свою серию из 14 выигранных турниров подряд

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, чемпионка Европы в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих не сумела продлить свою серию из 14 выигранных турниров подряд.
Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария). Победительницей данных соревнований в борьбе с Могучих стала австралийка Никола Олислагерс (Макдермот). Она взяла высоту 2,02 метра, тем самым побив лучший результат сезона в мире, который ранее принадлежал именно Могучих (2,01 метра).
До этапа в Лозанне Ярослава в последний раз проигрывала в августе 2022 года. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Польше украинка уступила представительнице Узбекистана Сафине Садуллаевой.
Отметим, что в сезоне-2023 Могучих завоевала 11 золотых наград. Лишь однажды украинка была на соревнованиях второй — в квалификации Евро-2023 в помещении.
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