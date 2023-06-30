Оправданный гребец Никита Моргачёв: злоумышленник обокрал нас на выступление в Токио

Российский гребец Никита Моргачёв рассказал, что сожалеет о том, что из-за допинговой истории упустил возможность участия в Олимпиаде-2020.
Напомним, в результате тестирования на допинг в июне 2021 года в пробах Моргачёва и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Спортсмены пропустили Игры в Токио. Накануне дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачёва и Сорина, так как было доказано, что запрещённое вещество попало в их организм не сознательно или умышленно, а по вине третьих лиц.
«Рад, что правда в отношении меня и всей нашей четвёрки восторжествовала. С другой стороны, злоумышленник обокрал нас на выступление в Токио и на несколько лет упорной работы. К сожалению, этих лет и многих ушедших возможностей уже не вернуть. Я очень люблю греблю, поэтому хочу остаться в спорте. В каком качестве — спортсмена или тренера — время покажет», — сказал Моргачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
- 30 июня 2023
-
18:03
-
17:48
-
16:49
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:54
-
14:50
-
09:00
-
03:22
-
00:37
-
00:12
- 29 июня 2023
-
22:44
-
20:52
-
19:28
-
17:49
-
15:42
-
15:39
-
15:35
-
13:26
-
12:55
-
12:45
-
12:35
-
12:25
-
12:15
-
12:05
-
09:52
-
09:37
-
09:00
-
01:57
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:38
-
23:13