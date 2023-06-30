Оправданный гребец Никита Моргачёв: злоумышленник обокрал нас на выступление в Токио

Российский гребец Никита Моргачёв рассказал, что сожалеет о том, что из-за допинговой истории упустил возможность участия в Олимпиаде-2020.

Напомним, в результате тестирования на допинг в июне 2021 года в пробах Моргачёва и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Спортсмены пропустили Игры в Токио. Накануне дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачёва и Сорина, так как было доказано, что запрещённое вещество попало в их организм не сознательно или умышленно, а по вине третьих лиц.

«Рад, что правда в отношении меня и всей нашей четвёрки восторжествовала. С другой стороны, злоумышленник обокрал нас на выступление в Токио и на несколько лет упорной работы. К сожалению, этих лет и многих ушедших возможностей уже не вернуть. Я очень люблю греблю, поэтому хочу остаться в спорте. В каком качестве — спортсмена или тренера — время покажет», — сказал Моргачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.