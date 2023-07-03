Италия — победитель медального зачёта Европейских игр — 2023

Завершились Европейские игры, проходящие в Кракове (Польша) и других городах Малопольского воеводства, в которых победителем стала команда Италии. Соревнования, на которых спортсмены могли квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция), прошли с 21 июня по 2 июля 2023 года.

После заключительного дня соревнований в общем медальном зачёте соревнований лидером стала Италия, второе место заняла Испания, а третье — Украина.

В активе сборной Италии в итоге 35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей (всего — 100). На втором месте находится Испания, у которой 21 награда высшей пробы, 17 серебряных и 19 бронзовых (всего — 57). Украина занимает третью позицию. У неё 21 золотая, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего — 41).

У занимающей четвёртое место сборной Германии сейчас 20 золотых, 16 серебряных и 26 бронзовых медалей (всего — 63). Замыкает топ-5 Франция: 17, 19, 26 (всего — 62). Польша находится на шестой позиции: 13, 19, 18 (всего — 50); Великобритания — на седьмой: 12, 10, 27 (всего — 49). Медали в итоге завоевали представители 41 страны.