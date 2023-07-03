Женская сборная России по гандболу не получила уайлд-кард на чемпионат мира — 2023

Международная федерация гандбола (IHF) назвала сборные, которым решила предоставить уайлд-кард на женский чемпионат мира 2023 года, сообщает пресс-служба IHF. Приглашения на турнир получили сборные Австрии и Исландии. Австрийская команда уступила в стыковых матчах испанкам, а исландки проиграли венгеркам.

Женская сборная России по гандболу специального приглашения от IHF для участия в чемпионате мира не получила. Отечественные гандболистки по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Рекомендации Международного олимпийского комитета по возвращению россиян на соревнования в нейтральном статусе на командные виды спорта не распространяются.

Турнир пройдёт в Дании, Швеции и Норвегии с 29 ноября по 17 декабря. Победитель чемпионата мира или серебряный призёр (в случае победы Франции) получит путёвку на Олимпийские игры — 2024 в Париже.