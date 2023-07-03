Директор чемпионата России: 1,5 млн рублей — хороший призовой фонд для пляжного тенниса

Директор чемпионата и первенства России по пляжному теннису, которое проходило на минувшей неделе в Рыбинске, Юрий Герасимов рассказал, как удалось собрать на турнире всех сильнейших игроков страны.
У женщин чемпионками России стали Ирина Глимакова и Дарья Чуракова, у мужчин — Никита Бурмакин и Сергей Самохвалов. К медалям и Кубкам им добавится ещё и солидный бонус – в 240 тысяч рублей на пару.
«Федерация ввела призовой фонд – и сразу же уровень турнира вырос. Все топовые игроки поехали, добавилось порядка, дисциплины. Матчей ещё больше стало, больше интриги, зрителям интереснее. 1,5 млн рублей – неплохие деньги, ведь призовые делятся не только на всех победителей и призёров, но даже на тех, кто попал в первую восьмёрку. Это значит, что и мы как организаторы вынуждены расти, чтобы соответствовать уровню. Что касается строительства большого круглогодичного комплекса для пляжных видов спорта – если ситуация не поменяется, то хотим начать строительство в 2024 году», — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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