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Ронни О’Салливан: я очарован Конором Макгрегором

Ронни О’Салливан: я очарован Конором Макгрегором
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Семикратный чемпион мира по снукеру, лидер мирового рейтинга Ронни О’Салливан объяснил, почему считает ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора своим кумиром в спорте.

«Знаю, что он не лучший в том, чем когда-либо занимался, но я очарован Конором Макгрегором. Он появился из ниоткуда, для него нет запретов, он говорит открыто. Мне действительно нравится, как он всё делает. Ему всё равно, он гениален. Когда смотришь на него по телевизору, то… нужно просто следить за ним! Он очарователен.

У него громкое имя, он такой же, каким был Насим Хамед, знаете ли. Потом он дрался с Хабибом (Нурмагомедовым) — не смог победить его, но он все равно попытался», — приводит слова О'Салливана Irish Mirror.

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