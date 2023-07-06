«Конькобеженцы». Гуляев — о переходе в Казахстан Силаевой и Голубевой
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Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали заявление о переходе в команду Казахстана, об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там всё прописано. В целом моё личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».
Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала. Вызывает недоумение, почему всё это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».
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