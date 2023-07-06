Силаева — о переходе в Казахстан: век спортсмена короток, нельзя пропускать пик карьеры

Чемпионка России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева прокомментировала свой переход в сборную команду Казахстана.

«Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.

Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

Я знала, что придётся отказываться от российского гражданства, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идёт СВО, потом ещё будет что‑нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием», – приводит слова Силаевой «Матч ТВ».