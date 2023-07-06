«Там было очень круто». Капитан сборной России сравнил регби в нашей стране и за рубежом

Капитан сборной России по регби Виктор Гресев высказался об особенностях игры в России и за рубежом.

«Чем регби в России отличается от зарубежного? Многим. Вот спросите у Андрея Сергеевича Аршавина, чем отличалась игра в «Арсенале» от игры в «Зените», уверен, что он тоже скажет: «Многим». Там сложилась культура регби. Мы в России только к этому движемся.

Там было очень круто, это был огромный опыт для меня, я многое почерпнул, многому научился. Игра одна и та же, там, может, просто всё чуть побыстрее. Играется везде одинаково, сложно сказать, где комфортнее.

Но мы не стоим на месте. Российский чемпионат, на мой взгляд, стал более интересным, смотрибельным. Матчей, когда все заранее знают, кто победит, а кто проиграет, стало намного меньше, их почти нет. Из-за этого увеличивается конкуренция в чемпионате, все команды настраиваются друг на друга, все хотят победить. Но, что более важно, все могут победить», — сказал Гресев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.