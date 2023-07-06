World Aquatics утвердила мировые рекорды пловцов Чикуновой и Колесникова

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила мировые рекорды Евгении Чикуновой и Климента Колесникова, установленные на чемпионатах России по плаванию.
Напомним, Колесников в ноябре 2022 года на национальном первенстве на короткой воде преодолел 50 м на спине за 22,11 секунды. Чикунова в апреле 2023 года выиграла чемпионат страны на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне с результатом 2 минуты 17,55 секунды.
22-летний Колесников — двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион Европы на короткой воде.
18-летняя Чикунова — многократная чемпионка России, чемпионка Европы на короткой воде и чемпионка мира среди юниоров.
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