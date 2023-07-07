Сборные Беларуси и Украины возглавили группы в квалификации ЧМ-2024 по пляжному футболу

В Баку (Азербайджан) проходит европейская квалификация чемпионата мира – 2024 по пляжному футболу, в результате которой сборная Беларуси возглавила группу D, а команда Украины – группу В.

В борьбе за путёвку в финальную часть мирового первенства сборная Беларуси будет соперничать с командой Франции, которая заняла второе место в группе С, а коллектив из Украины встретится с Молдавией, ставшей второй в группе А.

Португалия с первого места вышла из группы С и встретится со вторым колективом из группы D – Данией.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырёх групп. По итогам европейского отборочного раунда путёвки в финальную стадию планетарного форума завоюют четыре команды.

Чемпионат мира по пляжному футболу – 2024 пройдёт с 15 по 25 февраля 2024 года в Объединённых Арабских Эмиратах.