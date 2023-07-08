Ша’Карри Ричардсон обновила лучший результат сезона в мире на 100 м на чемпионате США

Американская бегунья Ша’Карри Ричардсон показала результат 10,71 секунды на дистанции 100 м в предварительном забеге в первый день чемпионата США в Юджине. Это время стало личным рекордом спортсменки и лучшим результатом сезона в мире. Также это лучший результат для американок с 2011 года.
У мужчин лучшее время в забегах на 100 м показал Кристиан Коулман – 9,95 секунды. Серебряный призёр прошлогоднего ЧМ Марвин Брэйси-Уильямс показал последнее, 33-е время (11,14) и не прошёл в полуфинал. Действующий чемпион мира Фред Керли имеет гарантированное место в составе на ЧМ-2023 и не принимает участия в соревнованиях.
Полуфиналы и финалы на стометровке у женщин и у мужчин пройдут во второй день соревнований рано утром 8 июля по московскому времени.
Рекордсменка мира на дистанции 400 м с барьерами Сидни Маклафлин-Леврон показала лучшее время в предварительных забегах на «гладких» 400 м – 49,79.
Чемпионами США в первый день соревнований стали Самуэль Маттис в метании диска (65,93), Вуди Кинкейд в беге на 10 000 м (28:23.01) — у мужчин, Тори Франклин в тройном прыжке (14,44), Мэдди Харрис в метании копья (60,73) и Элиз Крэнни в беге на 10 000 м (32:12.30) — у женщин.
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