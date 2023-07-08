Атлетов из России допустят на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачёта

500 спортсменов из России и Беларуси получат допуск на Азиатские игры — 2023, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября, сообщает Inside the Games.

По информации источника, решение о допуске было принято, чтобы помочь российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). При этом атлеты из этих стран будут выступать в нейтральном статусе и не будут включены в общий медальный зачёт соревнований. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за допуск российских и белорусских спортсменов на этот турнир.

Напомним, спортсмены из России и Беларусь отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.