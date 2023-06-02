Олимпийский комитет России не получал приглашения на Азиатские игры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможности участия российской команды в Азиатских играх в Китае.

В январе Олимпийский совет Азии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

«Если рассмотреть рекомендации МОК, то мы увидим, что в них заложены политические требования, которые являются абсолютно неприемлемыми. Там написано, что спортсмены не имеют права представлять ни свои национальные федерации, ни свой национальный олимпийский комитет. В этой части будет выглядеть достаточно странно даже какая-то гипотетическая возможность какого-то организованного выступления на этих соревнованиях. Больше я сказать ничего не могу до тех пор, пока ОКР не получит приглашение на это мероприятие. Обсуждать предметно этот вопрос не имеет смысла», — приводит слова Позднякова ТАСС.