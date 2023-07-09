Ричардсон впервые стала чемпионкой США на стометровке

Американка Ша’Карри Ричардсон одержала победу на чемпионате США в Юджине на дистанции 100 м, показав в финале результат 10,82, сообщает NBC. Для неё эта победа стала первой в карьере. Перед ОИ в Токио она стала лучшей на отборочных соревнованиях в американскую сборную, но позже её результат был аннулирован из-за положительного теста на марихуану. В предварительном забеге Ричардсон показала результат 10,71, что стало на время лучшим результатом сезона в мире, пока его не обновила Шерика Джексон на чемпионате Ямайки. Второе место вслед за Ричардсон в Юджине заняла Бриттани Браун (10,90), а третье – Тамари Дэвис (10,99).

У мужчин неожиданную победу на 100 м одержал Кравонт Чарльстон с результатом 9,95. Чемпион мира – 2019 Кристиан Коулман занял второе место (9,96). Двукратный чемпион мира на дистанции 200 м Ноа Лайлз стал третьим (10,00). Действующий чемпион мира на стометровке Фред Керли не выступал, так как имеет гарантированное место в составе на ЧМ-2023.

Победы на чемпионате США также одержали Харрисон Уильямс в десятиборье (8630) и Дональд Скотт в тройном прыжке (17,22) – у мужчин, Анна Холл в семиборье (6677) и Вашти Каннингем в прыжке в высоту (1,91) – у женщин.

Победитель ОИ в Лондоне и Рио-де-Жанейро, четырёхкратный чемпион мира Кристиан Тейлор стал восьмым в тройном прыжке. Спортсмен долгое время не может вернуть прежнюю форму после надрыва ахиллова сухожилия, из-за которого пропускал Игры в Токио.