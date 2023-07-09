Во Владивостоке из-за дождей начал осыпаться стадион

Во Владивостоке из-за обильных осадков начал осыпаться стадион — прямо в море, сообщает Дейта.ru.

Спортивный объект находится в микрорайоне Патрокл на возвышенности у берега моря. По информации источника, местные жители всё равно продолжают пользоваться стадионом, так как никакой альтернативной инфраструктуры для спортсменов поблизости нет. Ранее МЧС Приморского края планировала передать спортивный объект в муниципальную собственность. Информации о восстановлении стадиона пока не поступало.

Сильные дожди прошли во Владивостоке в первых числах июля, а ранее — в середине прошлого месяца. В июне в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение. После сильных осадков в городе затопило ряд улиц и смыло асфальт.