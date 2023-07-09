Карлсен — победитель турнира SuperUnited Rapid & Blitz, Непомнящий — второй

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С 3 по 10 июля 2023 года в Загребе (Хорватия) состоялся турнир SuperUnited Rapid & Blitz, победителем которого стал норвежец Магнус Карлсен, гарантировавший себе первое место уже за три тура до конца соревнований. Второе место занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Фото: FIDE

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

SuperUnited Rapid & Blitz. Итоговые результаты

1. Магнус Карлсен – 26 очков (11+15).

2. Ян Непомнящий – 22,5 очка (12+10,5).

3. Алиреза Фируджа – 22 очка (9+13).

4. Фабиано Каруана – 21,5 очка (12+9,5).

5. Гукеш Доммараджу – 19,5 очка (10+9,5).

6. Рихард Раппорт – 19 очков (9+10).

7-8. Вишванатан Ананд и Ян-Кшиштоф Дуда – по 16,5 очка (10+6,5 и 9+7,5).

9. Иван Шарич – 12 очков (6+6).

10. Константин Лупулеску – 4,5 очка (2+2,5).