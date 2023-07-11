Тренеры рекордсмена России Андрея Минакова перешли в сборную Беларуси

Тренеры сборной России по плаванию Елена Карпеева и Никита Луговкин, воспитавшие рекордсмена России Андрея Минакова, вошли в тренерский штаб сборной Беларуси. Об этом рассказала Анна Копаченя, заместитель председателя белорусской федерации плавания.

«Никита подготовил плеяду ребят. У него на юношеской «Европе» были четыре золотых медалиста. А на Олимпиаде у него были финалисты. У него уже более 10 лет стажа тренерского. Елена — мастер спорта международного класса по плаванию. Белорусская федерация плавания проводила семинар для тренеров, приглашали их как лекторов. Очень позитивные отзывы у наших специалистов, мне тоже очень понравились лекции.

Настя Шкурдай (белорусская пловчиха. — Прим. «Чемпионата») приблизительно знала, кто это и что это. Она сказала, что Никиту Валерьевича знает и хотела бы попробовать с ним работать. Сначала поехала в Санкт-Петербург, а потом они уехали тренироваться на сборы в Южную Африку. И мы поразмышляли федерацией, национальной командой: почему бы нам этим тренерам не предложить условия для работы в нашей команде.

С недавнего времени они вошли в состав нашей команды, а Никита Валерьевич как старший тренер национальной команды. У тренеров и ребят появилась возможность более тесного общения с российскими коллегами», – рассказала Анна Копаченя в интервью белорусскому «Столичному телевидению».