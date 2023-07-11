Станислав Кузнецов: ценно, что мы возвращаем корпоративные мероприятия после перерыва

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках XIV Летней Сбербанкиады, которая с 10 по 13 июля проходит в Казани, открыл фан-зону «Сбер Экспо» и поделился мнением о важности подобных событий для корпорации.

«Работа по подготовке и проведению Сбербанкиады была проделана немалая: мы очень активно готовились к этому событию фактически 3,5 месяца. И для нас очень ценно, что мы возвращаем сейчас наши корпоративные мероприятия после длительного перерыва. Спустя четыре года мы вернулись к нашей доброй красивой традиции по проведению Сбербанкиады. Главная цель – это, конечно же, поддержание здорового духа, потому что только здоровые люди могут развивать, созидать, творить новые проекты и работать с большей интенсивностью. Здесь происходит некое единение: на соревнования приехали совершенно разные люди по духу, по возрасту. Люди, которые объединены, конечно же, тем, что они работают в нашей корпорации – корпоративный дух здесь видится на каждом углу», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

На территории «Сбер Экспо» в дни Сбербанкиады пройдёт выставка территориальных банков, где участники могут поближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Сегодня, 11 июля, там побывал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф: он обошёл каждый павильон, в которых его встречали представители регионов. Также Греф посетил спортивные соревнования по плаванию, волейболу, футболу и теннису, во время которых пообщался с болельщиками и участниками, а также наградил победителей соревнований по легкой атлетике.