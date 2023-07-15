Лидер ЧР по пляжному футболу «Кристалл» уступил «Спартаку», потерпев 3-е поражение подряд

Лидер чемпионата России по пляжному волейболу, санкт-петербургский «Кристалл» потерпел третье поражение подряд. В серии послематчевых пенальти «Кристалл» уступил московскому «Спартаку» со счётом 1:3. Основное время матча завершилось со счётом 8:8. Отметим, что по ходу третьего периода «Кристалл» уступал 4:8, но в итоге сумел сравнять счёт за 19 секунд до конца основного времени.

Покером у «Спартака» в этом матче отметился Андрей Котенев. У «Кристалла» хет-трик оформил Олег Гапон.

В других матчах ЦСКА одержал победу над «Лексом» со счётом 5:4, а «Саратов» с таким же счётом обыграл «Краснодар-ЮМР».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва

14-й тур

ЦСКА (Москва) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1).

«Саратов» — «Краснодар-ЮМР» — 5:4 (4:2, 0:2, 1:0).

«Спартак» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 8:8 (4:2, 4:2, 0:4, по пен. – 3:1).