Губерниев: если спортсмен захочет уехать из России, компенсации его никак не остановят

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что в Госдуме собираются принять законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

«Этим законопроектом депутаты признают то, что наши спортсмены собираются менять гражданство. Если бы проблема не стояла остро, то тогда бы ничего и не делали. Наверное, какое-то здравое зерно в этом есть. Люди всё-таки получают зарплаты, находятся на содержании нашего государства, регионов, спортивных обществ. Но мне кажется, если спортсмены захотят уехать из страны, их это не остановит. Удерживать спортсменов нужно другим. Например, проведением различных соревнований. Я считаю, что здесь нужен не кнут, а пряник! В данной ситуации кнут никак не поможет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.