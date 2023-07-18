Вингегор: не думаю, что исход ближайшей гонки решат секунды

Датский велогонщик Йонас Вингегор высказался о противостоянии со словенцем Тадеем Погачаром на «Тур де Франс» и поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

«Разрыв по времени может быть менее минуты, но я не думаю, что исход решат секунды. Но мы всё узнаем в Париже. Это мой третий «Тур де Франс», и пока что он самый тяжёлый. Действительно трудно сказать, кто из нас победит. Мы очень близко, это большая битва.

Ближайшая гонка будет очень важна. Между нами всего 10 секунд, так что она вполне может стать решающей. В любом случае я сделаю всё, что в моих силах.

Думаю, это хороший маршрут для меня. Мне нравятся маршруты, где не просто ровная дорога, а 50-километровая трасса. Мне нравится смена темпа, и завтра будет что-то подобное», — приводит слова Вингегора Cyclingnews со ссылкой на Sporza и TV2.