Шубенков — об ОИ: переживаю не о решении МОК, а будут ли препятствия от World Athletics

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков заявил о возможных препятствиях со стороны Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics).
«Прошло много лет. Восемь — это только то, что касается Олимпийских игр, а легкоатлетов побросало по колесу истории чуть побольше, чем других спортсменов. Чувствуешь, как человек ко всему привыкает, даже когда всё плохо и кажется, что просвета нет. Морально и ментально перестраиваешься, ищешь новые цели, ориентиры и мотивацию.
МОК занимает по отношению к России относительно лояльную позицию, на мой взгляд. Да, она половинчатая, но я переживаю не за то, допустит ли нас МОК, а будут ли препятствия со стороны World Athletics. Наша международная федерация от начала и до конца против России и делает максимально всё возможное, чтобы затруднить нам участие и допуск. Наши отстранения были молниеносные и решительные, там никаких половинчатых решений нет. Внутри МОК есть хоть какая‑то единая позиция, но спортивное сообщество рвётся на части от того, надо допускать россиян и белорусов или нет», — сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».
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