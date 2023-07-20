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Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд назвал самого крутого спортсмена в мире

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд назвал самого крутого спортсмена в мире
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Двукратный олимпийский чемпион 2014, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года 36-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд ответил на вопрос, кого считает самым крутым спортсменом в мире.

«Почти не слежу за другими видами спорта. Разве что за баскетболом, но и то очень редко. Я болею персонально за очень крутого человека – Николу Йокича. Он самый крутой спортсмен в мире сейчас. Просто невероятный, я очень рад за него!» — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового, выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс». Йокич лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-4 по этому показателю среди всех игроков.

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