Двукратный олимпийский чемпион 2014, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года 36-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд ответил на вопрос, кого считает самым крутым спортсменом в мире.

«Почти не слежу за другими видами спорта. Разве что за баскетболом, но и то очень редко. Я болею персонально за очень крутого человека – Николу Йокича. Он самый крутой спортсмен в мире сейчас. Просто невероятный, я очень рад за него!» — сказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Никола Йокич — сербский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового, выступает за клуб НБА «Денвер Наггетс». Йокич лидирует среди всех европейцев по количеству трипл-даблов в истории НБА и входит в топ-4 по этому показателю среди всех игроков.