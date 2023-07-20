Двукратный олимпийский чемпион, десять лет назад приехавший из США, по-прежнему живёт в нашей стране, любит её и хочет за неё выступать.

«Иногда и сам думаю: а что я делаю в России?» Эмоциональное интервью с Виком Уайлдом

Американец, живущий в России, – это во все времена было нечто удивительное, а уж сейчас, в непростой политической обстановке, – и вовсе почти чудо.

А ведь в нашем спорте есть замечательный пример того, что это возможно. Вик Уайлд, который приехал в Россию почти десять лет назад и завоевал для нас три медали Олимпиад в сноуборде, до сих пор живёт в нашей стране. И мало того, что просто живёт – любит её, хочет за неё выступать и учит русский язык.

Вик активно участвует в нашей спортивной жизни и совсем недавно был в Казани, где в рамках проекта «Игры Будущего» проходили Фиджитал-игры по скейтбордингу. Там двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 и рассказал, как он живёт в России, хочет ли ехать на Игры-2026, как относится к идее смены спортивного гражданства и даже к трансгендерам на Олимпиадах.

«Люди не знают, что такое мечта о золотой медали»

– Вик, давайте начнём с самой актуальной для российского спорта темы. На данный момент совершенно непонятно, пустит ли МОК Россию на Олимпиаду. Вы в прошлом году говорили, что хотели бы выступить на Играх-2026, если позволят состояние здоровья и физическая форма. Ваши планы как-то поменялись в связи с политической ситуацией?

– Нет, это не новый вопрос. Он возникает каждый год, вот уже семь лет. Я уже привык и даже не думаю об этом. В этом смысле ничего не поменялось.

А если мы говорим о МОК, то я никак не могу повлиять на эту ситуацию. И я, и другие спортсмены можем лишь прикладывать свои усилия и делать то, что зависит от нас. Иногда люди едут выступать за другие страны.

– Вы поддерживаете такой выход из ситуации?

– Конечно. Почему нет? Мы все мечтаем о золотой медали. Я начал мечтать о ней, когда мне было десять лет. И никто мне не может помешать на пути к цели: ни страна, ни конкретные люди. В своё время я уехал из США, приехал в Россию, чтобы добиться успеха. Думаю, что наши власти должны поддерживать тех людей, которые сейчас решаются уехать. Это нелёгкое решение.

Вик Уайлд Фото: РИА Новости

– Некоторые россияне это решение не поддерживают, называют тех, кто меняет гражданство, предателями.

– Они не знают, что такое мечта о золотой медали Олимпиады. На мой взгляд, они должны просто замолкнуть.

Что касается «предателей», то мне хочется сказать очень много плохих слов тем, кто так говорит. Но если рассуждать спокойнее, то надо принять, что у людей есть своё мнение, пусть с ним и живут. Удачи.

«Я не нарушал закон — почему мне не позволяют работать?»

– Так всё же, вы хотите выступить в Милане в 2026 году?

– Да, я хочу.

– У вас есть мотивация продолжать выступать?

– Да, если мы вернёмся, я буду на Олимпиаде.

– А если не вернёмся?

– Тогда, наверное, не поеду (улыбается).

– И завершите карьеру?

– Вы знаете, это сложный вопрос. Мы вот говорили про «предателей». Я же в понимании людей, которые так говорят, тоже «предатель». Мне нужны деньги, я хочу выступать.

Вообще, за последние восемь лет у меня было много проблем с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством. – Прим. «Чемпионата»), которое признавало меня непригодным для спорта по состоянию здоровья.

Десять месяцев назад ФМБА связались со мной и заявили, что я не могу ехать на Олимпиаду-2022. Но я доказал, что могу, победил их и поехал. Однако они до сих пор доставляют мне много проблем. Может дойти до того, что я не смогу найти себе работу в спорте в России. Они ведь терзают меня с 2016 года, почти с тех самых пор, как я завоевал две золотых медали, единственные пока золотые медали для России в сноуборде. И это всё очень сильно меня расстраивает. Я не принимал допинг, я не нарушал закон, я ничего не украл – почему мне не позволяют работать здесь? Я столько раз оставался без зарплаты, потому что кто-то где-то пытался играть в какие-то игры. Это очень неприятно.

Как бы то ни было, я до сих пор в России, моя жизнь в России. Я планирую остаться в России. Я лишь скажу, что иногда я понимаю людей, которые уезжают.

«В Китае никто не верил, что я выиграю медаль»

– Мы вспомнили Игры в Пекине. Там была бронза, а в Сочи – два золота. Какая из медалей всё-таки дороже? Какую вы больше запомнили?

– О, это совсем разные вещи. Многие люди помогали, доверяли мне в Сочи, было очень много поддержки. В Китае я тоже чувствовал поддержку, конечно, но намного меньше. И никто не верил, что я выиграю медаль. Но мне это неважно. Я живу не для других людей, а для себя.

Могу сказать, что я многому научился в Пекине, когда получил бронзу, потому что я никогда не был в ситуации, когда можешь стать четвёртым. Когда ты соревнуешься за золото, то самый плохой результат – это серебро. Но в борьбе за третье место, если ты проиграешь, то у тебя не будет ничего. Это было очень трудно. И я показал себе, что я могу сам справиться даже с такой ситуацией.

Вообще, я люблю все свои медали. У каждой из них своя история.

– Сейчас в России будут проводить Игры Дружбы, ШОС, БРИКС. Вы считаете эти соревнования важными? Могут ли они в перспективе заменить Олимпиаду?

– Для меня – нет. Я мечтал не об этих турнирах, когда был молод. Я мечтал об Олимпиаде. Но это хорошая идея, ведь молодые ребята сейчас хотят кататься, выступать на международном уровне. Я думаю, что это очень хорошо, что Минспорта и лично Олег Матыцин организуют новые турниры.

– Но для вас это не заменит Олимпиаду?

– Мне 36 лет, и у меня совсем другая ситуация. Я весьма специфический российский спортсмен. Я не условный мальчик с Алтая, который сейчас хочет пробиваться в сборную России и просто выступать за неё.

– Кстати, сейчас на Олимпиады уже и трансгендеров пускают. Что думаете по этому поводу?

– Я думаю, что эта проблема решится сама собой. Думаю, уже после Токио-2020 люди начали понимать, что это неправильно. Вот, например, если я поеду в Милан как девушка, то я смогу третье и четвёртое золото взять, да (улыбается)? И смогу стать первым человеком, выигравшим и как мужчина, и как женщина!

– Отличный план!

– О да, это забавно (смеётся). Знаете, в современном мире есть много мужчин, которые хотят выступать среди девушек, но я не знаю ни одной девушки, которая хотела бы выступить среди мужчин. Сейчас есть какие-то примеры, на которых концентрируются журналисты и общество, но не думаю, что это может стать большой проблемой. Я уверен, что в спорте всё будет отрегулировано.

Вик Уайлд с медалью Фото: РИА Новости

«Фиджитал — это крутой формат. Особенно для детей»

– Вы были на Фиджитал-играх по скейтбордингу в Казани. Каковы ваши умения в этом виде спорта?

– Я очень плохо катаюсь на скейте. Это очень сложно. Но мне очень нравится этот вид спорта, и я уважаю скейтбордистов. Но скейтбординг и сноубординг всё же разные виды спорта, перестроиться очень сложно.

– А как вам совмещение физики и диджитала?

– Я думаю, что это крутой формат. Особенно для детей. Потому что дети любят играть в компьютеры, а здесь совместный формат – и спорт, и видеоигра. Думаю, это может быть интереснее, чем обычный спорт. Это факт, что дети сейчас постоянно сидят в своих смартфонах и гаджетах. Мне кажется, это неправильно. Я думаю, что фиджитал-направление может сработать. Не знаю, насколько это может быть масштабно, но даже немного – лучше, чем ничего.

«Люди приятно удивляются, что я остался в России»

– Вы неоднократно говорили, что полюбили Россию. Что вам удалось понять о нашей стране, о людях, об их менталитете?

– Это сложный, глубокий вопрос. В России, как и в Америке, много разных культур. Есть тёмные стороны жизни, есть светлые. Но больше хочется фокусироваться на ярких, творческих проявлениях в Питере, Москве, Казани и не только. В России очень много замечательных мест.

Могу сказать, что именно в России я познакомился с самыми интересными людьми в мире. Порой общаюсь с людьми и не понимаю, как они так живут (улыбается). Сейчас я живу в центре Санкт-Петербурга. Мои друзья там, они очень умные, очень интересные люди. По ним я сужу и о России.

Вик Уайлд Фото: РИА Новости

– Насколько вам удалось изучить Россию? Где бывали?

– Я был на Камчатке, на Урале, в Казани, в Москве жил, в Питере живу. В Питере был в знаковых местах, но постоянно туда не хожу. Хожу на скалодром, с друзьями встречаюсь в ресторанах. Иногда бываю в музеях, но редко.

– Вы ещё и учитесь на филфаке СПбГУ.

– Да, СПбГУ мне предложил изучать русский язык по программе для иностранцев. Для меня очень важно знать и понимать русский.

– Есть успехи?

– А ты как думаешь (смеётся)? Сейчас я изучаю русский язык с китайцами. Им очень трудно даётся.

– С однокурсниками общаетесь?

– Да, есть один приятель – Ли, он уже девять месяцев учится. Ему 20 лет, но и я чувствую себя 20-летним! Я знаю, что я старый (улыбается), но чувствую себя на 20.

– Когда люди узнают, что вы американец, тем более сейчас, какая бывает реакция? Проблем не возникает?

– Нет, не возникает! Наоборот, люди приятно удивляются, что я остался в России. Иногда я и сам думаю: что я тут делаю (смеётся)?!

– В Санкт-Петербурге вы стали фанатом «Зенита»?

– Конечно, я фанат! Они ведь всё подряд выигрывают (улыбается). Это очень хорошая команда, дорогая, с большим бюджетом.

– А ещё за какими-то другими видами спорта следите?

– Почти не слежу. Разве что за баскетболом, но и то очень редко. Я болею персонально за очень крутого человека – Николу Йокича. Он самый крутой спортсмен в мире сейчас. Просто невероятный, я очень рад за него!