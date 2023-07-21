«Это локальный конец света». Непомнящий — о своих чувствах после поражения в матче с Дином

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал об эмоциях, которые испытал после поражения в матче за шахматную корону 2023 года с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
«Это был локальный конец света. Время лечит. Но целиком, конечно, забыть это тяжело. Перевернул ли я страницу? В каком-то смысле да, а в каком-то смысле такие отрицательные эмоции оставляют глубокие следы.
Понятно, что становится легче. Но, думаю, что фрустрация будет ещё долго. Искусство состоит в том, чтобы выявить ошибки, поработать над ними и больше их не повторять. Помню, матч в Дубае складывался очень тяжело, но спустя какое-то время я скучал по тому периоду. Это было интересно, напряжённо. Это было испытание. Несмотря на то что всё закончилось плачевно, спустя время мне казалось, что по ходу матча, сам того не осознавая, я получал большое удовольствие. Не в спортивном смысле, а от эмоционального напряжения. Про Астану я такого сказать не могу (смеётся). Пока, мягко говоря, я не скучаю ни по этому времени, ни по этому городу, ни по происходившему там», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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