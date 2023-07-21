«Весь матч пронёсся перед глазами». Непомнящий — об эмоциях после поражения в 12-й партии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о своих эмоциях после поражения в 12-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам — 2023 с представителем Китая Дин Лижэнем.
«Ничего хорошего я не чувствовал. Самая большая проблема той проигранной партии в том, что она была последней и после неё нельзя было отыграться. Я сожалел об этом, и ещё – о большом количестве упущенных шансов, в том числе в этой самой партии. А так, кто-то должен выиграть (улыбается). Обычно, когда партия заканчивается таким печальным образом, мгновенно включается ретроанализ партии, попытка понять, где плюс-минус ошибся. А тут была чуть больше чем партия. Весь матч пронёсся перед глазами… В тот момент я так, немножко расстроился (смеётся)», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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