Непомнящий: не думаю, что Карлсен в ближайшее время будет участвовать в чемпионском цикле

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил мнение, что 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в ближайшее время не будет участвовать в чемпионском цикле.
«Не думаю, что Магнус в ближайшее время будет участвовать в чемпионском цикле по классическим шахматам. Всё об этом говорит. А насчёт последующих испытаний рано думать – сперва нужно узнать, кто будет играть в кандидатском. Там будет другой принцип формирования, нежели в предыдущие годы. Насколько понимаю, там убрали отбор по рейтингу, теперь там будут зачёты Гран-при, Кубка мира и прочие. Состав может как радикально обновиться по сравнению с прошлым годом, так и остаться примерно таким же. Нужно подождать. Наверное, это самый животрепещущий вопрос в данный момент на пути к турниру претендентов. В любом случае мне просто хотелось бы сыграть хорошо и набрать много очков, а с кем это будет – неважно», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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