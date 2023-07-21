Ян Непомнящий — о чемпионском матче: полностью от глупых ошибок избавиться не удалось

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал об опыте, который получил, участвуя в матче за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года с представителем Китая Дин Лижэнем.
«Опыт – это, конечно, хорошо. Главное – не стать слишком опытным (улыбается). По крайней мере, можно приобретать опыт другими путями. Я очень много выводов организационных и практических сделал ещё из первого матча. Сейчас тоже выводы последовали. Глупых ошибок, конечно, стало поменьше, но целиком от них избавиться не удалось. Скажем так, если в первом матче большинство моментов, которые меня раздосадовали, не были связаны с шахматами, то теперь больше именно шахматных выводов последовало», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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