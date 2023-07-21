Ян Непомнящий объяснил, почему выбрал на чемпионский матч стул, как у Роберта Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, почему выбрал на матч за шахматную корону стул, как у 11-го чемпиона мира по шахматам американца Роберта Фишера.
«Это совпадение. Я уже потом узнал, что стул такой же был. Стул в Астане был выбран вообще довольно спонтанно. Я хотел найти удобный, съездить в мебельный магазин, посидеть на разных креслах и определиться. Но в какой-то из дней незадолго до матча я был в World Chess Club на Баррикадной. Там от прежних владельцев осталось некоторое количество мебели, в том числе эти стулья. Если я ничего не путаю, их закупали к турниру претендентов в 2013 году в Лондоне. Может быть, их как раз и закупили как исторические артефакты – модель, похожая на стул Фишера. Я посидел на этом кресле, мне понравилось. Вместе с тем, что я почувствовал, что не готов ехать в мебельный магазин, стоять в пробках, сидеть и тестировать, решил – а почему бы его не взять?» — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.
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