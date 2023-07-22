Бриллиантовая лига, девятый этап: все результаты соревнований в Монако

21 июля в Монако прошёл девятый этап «Бриллиантовой лиги» в 2023 году. Главным событием стал мировой рекорд кенийки Фаит Кипьегон на дистанции 1 миля – 4.07,64. Предыдущий рекорд принадлежал нидерландке Сифан Хассан (4.12,33) и был установлен здесь же в Монако в 2019 году.
Лучшие результаты сезона в мире установили кениец Уайклифф Киньямал (800 м) – 1.43,22, норвежец Карстен Вархольм (400 м с барьерами) – 46,51, американка Ниа Али (100 м с барьерами) – 12,30
В прыжках с шестом швед Арман Дюплантис проиграл соревнования впервые с сентября прошлого года. Он смог преодолеть планку только на высоте 5,72 м. Американка Сидни Маклафлин-Леврон не вышла на старт забега на 400 м из-за проблем с коленом.
«Бриллиантовая лига»
9-й этап
Монако
Мужчины
100 м
1. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,92
2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,93
3. Аким Блэйк (Ямайка) – 10,00
400 м с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,51
2. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,66
3. Сиджей Аллен (США) – 47,84
800 м
1. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,22
2. Слимане Моула (Алжир) – 1.43,40
3. Марко Ароп (Канада) – 1.43,51
3000 м с препятствиями
1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.04,19
2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.09,54
3. Абрахам Симе (Эфиопия) – 8.10,56
5000 м
1. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.42,18
2. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.42,58
3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.42,70
Прыжки с шестом
1. Кристофер Нильсен (США) – 5,92
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 5,82
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,82
Тройной прыжок
1. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,70
2. Джейдон Хибберт (Ямайка) – 17,66
3. Яссер Мохаммед Трики (Алжир) – 17,32
Метания копья
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,95
2. Юлиан Вебер (Германия) – 84,23
3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 81,31
Женщины
100 м с барьерами
1. Ниа Али (США) – 12,30
2. Кендра Харрисон (США) – 12,31
3. Алайша Джонсон (США) – 12,39
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,86
2. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 22,08
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,23
400 м
1. Наталья Качмарек (Польша) – 49,63
2. Шамир Литтл (США) – 49,68
3. Лике Клавер (Нидерланды) – 49,99
1 миля
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 4.07,64
2. Сиара Маджиан (Ирландия) – 4.14,58
3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.14,79
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96
3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
Прыжки в длину
1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,95
2. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 6,88
3. Ивана Вулета (Сербия) – 6,86
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