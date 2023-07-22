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Ярослава Могучих объявила, что возьмёт перерыв в выступлениях после бронзы в Монако

Ярослава Могучих объявила, что возьмёт перерыв в выступлениях после бронзы в Монако
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, заявила, что после этапа Бриллиантовой лиги в Монако возьмёт перерыв в выступлениях до чемпионата мира — 2023.

В Монако Могучих с результатом 1,96 метра заняла третье место, по попыткам уступив серебро соотечественнице Ирине Геращенко.

«Это мой последний старт перед Будапештом. Знаю, что есть много вещей, над которыми нужно работать. Я ещё не знаю, где буду тренироваться. Но, вероятно, будет тренировочный сбор в Бельгии, где мы живём, или в Эстонии. Без ошибок мы не можем совершенствоваться, поэтому я готова работать над ними, чтобы быть в лучшей форме в Будапеште.

На этапе у Монако ожидала, что прыгну немного выше. Но это было за несколько дней до соревнований. Я пропустила свой рейс в Хожув, потом у меня были некоторые другие проблемы, поэтому рада была находиться здесь и выступить перед этими замечательными болельщиками», — приводит слова Могучих ua.tribuna.com.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2023 года пройдёт с 19 по 27 августа в Будапеште (Венгрия).

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