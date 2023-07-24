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Йонас Вингегор выиграл «Тур де Франс» во второй раз подряд

Йонас Вингегор выиграл «Тур де Франс» во второй раз подряд
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Завершился финальный, 21-й этап многодневки «Тур де Франс». Победу в общем зачёте одержал датский велогонщик Йонас Вингегор.

Общее время составило 82:05,42. Вторым стал словенец Тадей Погачар (+7.29), а третьим — британец Адам Йейтс (+10.56). В десятку сильнейших также попали британец Саймон Йетс (+12.23), испанцы Карлос Родригес (+13.17) и Пейо Бильбао (+13.27), австралиец Джей Хиндли (+14.44), австриец Феликс Галл (+16.09), а также французы Давид Годю (+23.08) и Гийом Мартен (+26.30).

Победа в «Тур де Франс» стала для Вингегора второй подряд. Погачар в прошлом году также занял второе место.

Вингегора поздравил наследный принц Дании Фредерик. Он опубликовал поздравление в социальной сети, а также, по заявлению спортсмена, позвонил ему лично сразу после гонки.

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