Испанская велогонщица жёстко упала на «Тур де Франс» и лежала без сознания
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Велогонщица Мирейя Бенито из Испании упала и потеряла сознание во время первого этапа женской многодневки «Тур де Франс».
Эпизод случился с Бенито за 96 километров до финиша. Велогонщицу доставили в больницу после аварии, в этот момент она уже находилась в сознании. У спортсменки выявили сотрясение мозга. Других серьёзных травм диагностировано не было, и скоро Бенито отправится домой, где продолжит восстановление. Сейчас вместе с ней находятся представители её команды.
Женский «Тур де Франс» — 2023 проходит с 23 по 30 июля. Многодневка включает в себя восемь этапов, общий маршрут составит 956 километров. Первое место в общем зачёте занимает представительница Бельгии Лотте Копецки, показавшая на первом этапе время 3:03.59.
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