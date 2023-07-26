Определились финалисты женского турнира по водному поло на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились полуфинальные матчи и определились финалисты женского турнира по водному поло.

Финал

Нидерланды – Испания.

Матч за бронзовые медали

Италия – Австралия.

Сборная Нидерландов по водному поло в своём полуфинальном матче со счётом 9:8 обыграла команду Италии. Испания же в не менее напряжённой встрече со счётом 12:10 одолела Австралию.

Отметим, что в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США. В текущем розыгрыше американки со счётом 7:8 потерпели обидное поражение от команды Италии ещё в четвертьфинальной стадии соревнований в Фукуоке.