Определились финалисты женского турнира по водному поло на чемпионате мира — 2023
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На чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились полуфинальные матчи и определились финалисты женского турнира по водному поло.
Финал
Нидерланды – Испания.
Матч за бронзовые медали
Италия – Австралия.
Сборная Нидерландов по водному поло в своём полуфинальном матче со счётом 9:8 обыграла команду Италии. Испания же в не менее напряжённой встрече со счётом 12:10 одолела Австралию.
Отметим, что в 2022 году на турнире по водному полу в рамках чемпионата мира в Будапеште (Венгрия) победу одержала женская сборная США. В текущем розыгрыше американки со счётом 7:8 потерпели обидное поражение от команды Италии ещё в четвертьфинальной стадии соревнований в Фукуоке.
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