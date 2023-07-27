Победитель «Тур де Франс» Вингегор: меня освистывали французы, а иногда прилетали удары

Датский велогонщик Йонас Вингегор, выступающий за команду Jumbo-Visma, рассказал об отношении к себе болельщиков по ходу престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Напомним, Вингегор стал победителем «Тур де Франс». Его общее время составило 82:05,42. Вторым стал

двукратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» (2020 и 2021), словенец Тадей Погачар (+7.29). Для Йонаса этот титул стал вторым подряд.

«Во Франции меня освистывали и иногда прилетали удары. В Дании же в этом году снова всё было просто фантастически с точки зрения поддержки. Безумное количество фанатов. Это просто нужно почувствовать, потому что трудно выразить словами. Сумасшествие, так много. Меня это очень тронуло», — приводит слова Вингегора TV2.