Звезда студенческого спорта США не может посещать занятия из соображений безопасности

20-летняя американская гимнастка Оливия Данн, являющаяся студенткой Университета штата Луизиана (LSU), призналась, что не может посещать очные занятия в заведении в связи с потенциальной угрозой своей безопасности.
Дело в том, что Данн – одна из самых популярных действующих лиц студенческого спорта, в совокупности в социальных сетях на неё подписано более 11 млн пользователей, она имеет миллионные контракты с различными брендами. Популярность несёт за собой повышенное внимание: фанаты срывают соревнования, выкрикивая её имя, даже когда Оливия присутствует на старте в качестве зрителя.
Фото: из личного архива Оливии Данн
«В прошлом у меня были некоторые приступы тревоги, я просто хочу быть максимально осторожной. Я не хочу, чтобы люди знали о моём распорядке дня и о том, где я нахожусь», — приводит слова Данн Elle.
- 27 июля 2023
-
01:39
-
01:18
-
01:02
-
00:37
-
00:09
- 26 июля 2023
-
22:54
-
22:01
-
21:52
-
18:54
-
18:43
-
17:27
-
14:40
-
14:23
-
12:37
-
11:29
-
00:41
- 25 июля 2023
-
23:41
-
23:06
-
23:00
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:01
-
20:18
-
19:42
-
19:16
-
18:56
-
17:57
-
16:41
-
16:12
-
15:28
-
15:08
-
13:45
-
10:50
-
10:34