Звезда студенческого спорта США не может посещать занятия из соображений безопасности

20-летняя американская гимнастка Оливия Данн, являющаяся студенткой Университета штата Луизиана (LSU), призналась, что не может посещать очные занятия в заведении в связи с потенциальной угрозой своей безопасности.

Дело в том, что Данн – одна из самых популярных действующих лиц студенческого спорта, в совокупности в социальных сетях на неё подписано более 11 млн пользователей, она имеет миллионные контракты с различными брендами. Популярность несёт за собой повышенное внимание: фанаты срывают соревнования, выкрикивая её имя, даже когда Оливия присутствует на старте в качестве зрителя.

Фото: из личного архива Оливии Данн

«В прошлом у меня были некоторые приступы тревоги, я просто хочу быть максимально осторожной. Я не хочу, чтобы люди знали о моём распорядке дня и о том, где я нахожусь», — приводит слова Данн Elle.