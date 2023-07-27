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Звезда студенческого спорта США не может посещать занятия из соображений безопасности

Звезда студенческого спорта США не может посещать занятия из соображений безопасности
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20-летняя американская гимнастка Оливия Данн, являющаяся студенткой Университета штата Луизиана (LSU), призналась, что не может посещать очные занятия в заведении в связи с потенциальной угрозой своей безопасности.

Дело в том, что Данн – одна из самых популярных действующих лиц студенческого спорта, в совокупности в социальных сетях на неё подписано более 11 млн пользователей, она имеет миллионные контракты с различными брендами. Популярность несёт за собой повышенное внимание: фанаты срывают соревнования, выкрикивая её имя, даже когда Оливия присутствует на старте в качестве зрителя.

Фото: из личного архива Оливии Данн

«В прошлом у меня были некоторые приступы тревоги, я просто хочу быть максимально осторожной. Я не хочу, чтобы люди знали о моём распорядке дня и о том, где я нахожусь», — приводит слова Данн Elle.

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