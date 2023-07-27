Пеллегрини объявила о беременности после того, как О'Кэллахан побила её мировой рекорд

Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини объявила о своей беременности после того, как австралийка Молли О'Кэллахан побила её мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2023 в Фукуоке (Япония).

Напомним, рекорд Пеллегрини (1 минута 53,67 секунды) держался с 2009 года. Накануне О'Кэллахан завоевала золотую медаль и обновила мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 52,85 секунды.

Позже 34-летняя Пеллегрини опубликовала видео на своей странице в социальных сетях, в котором показала живот с надписью «Мы вернём его назад», тем самым сообщив о беременности.

«Невероятный заплыв в исполнении О'Кэллахан. Действительно одна из лучших гонок, которые я видела за последние 14 лет», — добавила Пеллегрини.