Пеллегрини объявила о беременности после того, как О'Кэллахан побила её мировой рекорд

Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини объявила о своей беременности после того, как австралийка Молли О'Кэллахан побила её мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта — 2023 в Фукуоке (Япония).
Напомним, рекорд Пеллегрини (1 минута 53,67 секунды) держался с 2009 года. Накануне О'Кэллахан завоевала золотую медаль и обновила мировой рекорд, преодолев эту дистанцию за 1 минуту 52,85 секунды.
Позже 34-летняя Пеллегрини опубликовала видео на своей странице в социальных сетях, в котором показала живот с надписью «Мы вернём его назад», тем самым сообщив о беременности.
«Невероятный заплыв в исполнении О'Кэллахан. Действительно одна из лучших гонок, которые я видела за последние 14 лет», — добавила Пеллегрини.
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